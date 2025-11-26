أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في غينيا بيساو، اليوم الأربعاء، الاستيلاء والسيطرة الكاملة على البلاد "حتى إشعار آخر"، وذلك في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.

وقال الضباط إنهم عزلوا الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، وعلقوا العملية الانتخابية المتنازع عليها في البلاد، مشيرين إلى الحاجة إلى "تصويب الوضع" قبل العودة إلى النظام الدستوري.

كما أعلن الضباط، في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، تعليق العملية الانتخابية وإغلاق الحدود، بعد ثلاثة أيام من الانتخابات التشريعية والرئاسية، بحسب هيئة البث البريطانية "بي بي سي".

وجاء هذا الإعلان خلال بيان تلاه الضباط في مقر قيادة الجيش بالعاصمة بيساو، وفقا لما رصده صحفيو وكالة الصحافة الفرنسية في الموقع.

وفي وقت سابق اليوم، سُمع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي بعد أن سيطر رجال يرتدون الزي العسكري على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القصر.

كما أفادت مصادر حكومية لبي بي سي أن مسلحين ألقوا القبض على رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، بعد سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي.

وسمع شهود عيان في العاصمة بيساو دوي إطلاق نار حوالي الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت جرينتش، لكن لم يتضح على الفور من المتورط في إطلاق النار.

وتأتي هذه التقارير بعد 3 أيام من الانتخابات الرئاسية التي استُبعد فيها مرشح المعارضة الرئيسي.

وكان من المتوقع أن تُعلن نتائج الانتخابات يوم الخميس، إلا أن كلا من إمبالو وأقرب منافسيه، فرناندو دياس، أعلنا الفوز.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية فرار مئات الأشخاص، سيرا على الأقدام وفي المركبات، بحثا عن ملاجئ مع دوي إطلاق النار.

وتُعد غينيا بيساو، التي يبلغ عدد سكانها أقل بقليل من مليوني نسمة، واحدة من أفقر دول العالم. وقد شهدت هذه المستعمرة البرتغالية السابقة تسعة انقلابات أو محاولات انقلاب منذ عام 1980.

وكانت هناك محاولتان للإطاحة بإمبالو، آخرهما في ديسمبر 2023.