الرئيس الكولومبي: وجود الجيش الأمريكي في الكاريبي يتعلق بالنفط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، إن التواجد المتزايد للجيش الأمريكي في بحر الكاريبي يتعلق باحتياطيات فنزويلا من النفط أكثر منه بمكافحة جرائم المخدرات.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن بيترو قوله في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء: "ذلك تفاوض بشأن النفط".

وأضاف الرئيس: "أعتقد أن هذا هو منطق (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب.. إنه لا يفكر في إضفاء الصبغة الديمقراطية على فنزويلا، ناهيك عن تهريب المخدرات".

ويذكر أن فنزويلا لديها أكبر احتياطيات نفط في العالم.

وتدهورت العلاقات بين بوجوتا وواشنطن، بشدة مؤخرا.

وتتهم الحكومة الأمريكية، بيترو بغياب الإصرار على مكافحة عصابات المخدرات وفرضت عقوبات على الرئيس.

ويحشد الجيش الأمريكي حاليا قوات في بحر الكاريبي، ودمر في الأسابيع القليلة الماضية نحو 20 قاربا يملكها مهربو مخدرات مزعومون؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا وفقا للبيانات الأمريكية.