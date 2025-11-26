قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، الأربعاء، إن إنفاق المستهلكين المسلمين في العالم على المنتجات والخدمات الحلال وصل في العام 2024 إلى 2.3 تريليون دولار، متوقعًا أن يبلغ 2.5 تريليون دولار خلال العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة افتتاحية خلال انطلاق أعمال النسخة 11 لقمة الحلال العالمية، ومعرض "حلال إكسبو 2025" الدولي للتجارة في مركز إسطنبول للمعارض، التي تُنظَّم تحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية، وبالتعاون بين معهد الدول الإسلامية للمقاييس والمواصفات التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ووزارة التجارة التركية، وهيئة الاعتماد الحلال.

وتُعقد القمة هذا العام بشراكة إعلامية عالمية مع وكالة الأناضول، تحت شعار "الابتكار والتميز في التجارة الحلال"، حيث تجمع منظومة الاقتصاد الحلال في مجالات التجارة العالمية، والغذاء، والتمويل، ومستحضرات التجميل، والصحة والسياحة.

وأضاف بولاط أن فعاليات الحدث ستتواصل على مدى ثلاثة أيام، موضحًا أن هناك مشاركين من 110 دول، وأن 30 ألف زائر من الدول الإسلامية ومن خارجها ومن تركيا سجلوا لحضور المعرض.

وأشار الوزير إلى أن تجارة الحلال ليست مجرد حرص ديني إسلامي، بل تمثل أيضًا نموذجًا اقتصاديًا يرتكز على الصحة والجودة والاستدامة والقيم الأخلاقية.

وأردف أن عدد المسلمين في العالم يتجاوز 2 مليار نسمة، أي ما يشكل 25 بالمئة من سكان العالم، ومع هذا النمو يتوقع أن يبلغ عدد الشباب المسلمين أكثر من 540 مليونًا بحلول عام 2030.

وقال موضحا: "بلغ إنفاق المستهلكين المسلمين على المنتجات والخدمات الحلال في عام 2024 نحو 2.3 تريليون دولار. ومن المتوقع أن يصل إلى 2.5 تريليون دولار هذا العام، وإلى 3.4 تريليونات دولار بحلول عام 2028".

وتابع: "أما في قطاع الغذاء الحلال وحده، فيُتوقع أن يصل الإنفاق إلى نحو 2 تريليون دولار في العام 2028".

وأشار إلى أن مفهوم الحلال يشمل قطاعات أخرى إلى جانب الغذاء، مثل الملابس والسياحة والإعلام والترفيه والصيدلة ومستحضرات التجميل.

وانطلقت الأربعاء، قمة الحلال العالمية بنسختها الحادية عشر ومعرض "حلال إكسبو 2025" الدولي للتجارة، وتستمر حتى 29 نوفمبر.