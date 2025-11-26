موسكو: نرحب بمناقشة خطة واشنطن للسلام في أوكرانيا دون المساس بثوابتنا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، استعداد بلاده لبحث أي مبادرة أمريكية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، شرط أن تستند إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال قمة ألاسكا بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، مؤكدا أن هذه التفاهمات تمثل "خطا أحمر" لا يمكن تجاوزه.

وأوضح ريابكوف أن موسكو منفتحة على مواصلة الحوار مع واشنطن، لكنها ترفض أي حديث عن تنازلات أو تغيير في نهجها السياسي والعسكري، مشيرا إلى أن ما جرى الاتفاق عليه سابقا "يتضمن في حد ذاته تنازلات قدمتها موسكو"، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.

واتهم المسئول الروسي دولا أوروبية بمحاولة إفشال التقارب الروسي الأمريكي، ووصف تحركاتها بأنها "محاولات قذرة ويائسة لعرقلة التفاهمات وفرض أجندتها على المسار الدبلوماسي".

وأشار ريابكوف إلى أن العلاقات بين موسكو وواشنطن لا تزال في مرحلة "التطبيع المبكر"، لافتا إلى إمكانية عقد لقاء بين وزيري الخارجية سيرجي لافروف وماركو روبيو، رغم عدم اتخاذ أي ترتيبات رسمية حتى الآن.

وعبر عن قلق بلاده من غياب التقدم في الملفات ذات الأولوية، مثل استئناف الرحلات الجوية وإعادة الممتلكات الدبلوماسية المحتجزة، مؤكدا أن موسكو مستعدة للحوار فقط في إطار يحترم سيادتها ومصالحها الجوهرية.

وفي الملف الاستراتيجي، حذر ريابكوف من تداعيات "خطيرة وغير متوقعة" إذا رفضت الولايات المتحدة مقترح روسيا بتمديد أو إعادة تفعيل معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة النووية، مؤكدا أن تجاهل العرض سيقود إلى تصعيد يؤثر على الاستقرار العالمي.