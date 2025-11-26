أبو الغيط يؤكد أهمية توحيد المؤسسات الليبية

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية بدولة ليبيا، وذلك بمقر الأمانة العامة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء تناول بحث تطورات الأوضاع مؤخراً في ليبيا والتحديات التي تواجهها العملية السياسية، حيث شدد الأمين العام على أهمية أن تتحرك الأطراف الفاعلة في ليبيا نحو التوافق وتوحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات حفاظاً على مصالح الشعب الليبي.

وجدَّد الأمين العام خلال اللقاء حرص الجامعة على تحمل مسئولياتها الأصيلة تجاه ليبيا، واستعدادها الدائم لمرافقة الأشقاء في ليبيا نحو إيجاد الحلول المناسبة لهم في إطار ملكية الليبيين للعملية السياسية وتولي زمامها.