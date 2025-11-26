نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ويحقق ميدانيا مع نحو 60 شخصا في طوباس

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن عمليات التّحقيق الميداني والاعتقال في محافظة طوباس طالت منذ فجر اليوم نحو 60 مواطنًا، بينهم أطفال، وعوائل شهداء، وأسرى سابقون.

وأضاف في بيان، مساء الأربعاء، أن الاحتلال ينفّذ خلال عدوانه المستمر على محافظة طوباس، عمليات تخريب وتدمير واسعة للبنى التحتية، ويأخذ من منازل المواطنين ثكنات عسكرية.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو 330 مواطناً من محافظة طوباس، والتي تصاعدت فيها عمليات الاعتقال بشكلٍ غير مسبوق، إلى جانب محافظتي جنين وطولكرم، جرّاء استمرار العمليات العسكرية للاحتلال في المحافظات الشمالية بالضّفة منذ بداية العام الجاري.

وتشهد محافظة طوباس عدوانا واسعا منذ منتصف الليلة الماضية، تشارك فيه قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدعومة بالجرافات العسكرية الثقيلة.