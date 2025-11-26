إيران: التهديدات الأمريكية لفنزويلا انتهاك للقانون الدولي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن تهديدات واشنطن باستخدام القوة ضد الحكومة الفنزويلية انتهاك واضح للقانون الدولي.

يأتي ذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو، بحسب وكالة أنباء "إرنا".

وانتقد عراقجي التهديدات والتدخلات الأمريكية تجاه فنزويلا ودول أخرى مستقلة، واعتبر أنها انتهاك للقانون الدولي.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مشترك ضد الإجراءات الأحادية التي تتخذها الولايات المتحدة.

كما أكد أن أنشطة إسرائيل في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية تعد تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد عراقجي على ضرورة محاكمة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وفق "إرنا".

بدوره، شكر وزير الخارجية الفنزويلي إيران على دعمها، مؤكدا أن بلاده ستواصل صمودها في وجه الضغوط الأمريكية.

وتصاعدت التوترات مؤخرا بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أغسطس الماضي، أمراً تنفيذياً يقضي بزيادة استخدام الجيش بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات" في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، والاستعداد لصد لأي هجوم محتمل.

وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ، بزعم تهريبها للمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون" في المجتمع الدولي.