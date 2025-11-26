وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر: إسرائيل ستلجأ للقوة إذا لم يُسلم حزب الله سلاحه

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام "أمر غير قابل للتحقق"، محذرًا من أن إسرائيل ستلجأ إلى القوة في لبنان إذا لم ينفذ الحزب هذا التعهد الذي قال إن واشنطن ألزمت به.

جاءت تصريحات كاتس خلال جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، ونقلت القناة 7 الإسرائيلية مقتطفات منها.

وأضاف: "لا أعتقد أن حزب الله سيتخلى طوعًا عن سلاحه، وإذا لم يحدث ذلك، فلن يكون هناك مفر من استخدام القوة مرة أخرى في لبنان"، وفق ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأشار كاتس إلى أن الإدارة الأمريكية حددت نهاية العام موعدًا لنزع سلاح الحزب، قائلاً إنه "لا يرى أي مؤشرات عملية" على إمكانية تحقيق ذلك على الأرض.

ويأتي ذلك بعد أيام من اغتيال إسرائيل القيادي البارز في حزب الله هيثم الطبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، في عملية قالت تل أبيب إنها جزء من جهودها "لمنع الحزب من إعادة بناء قدراته".

وكانت الحكومة اللبنانية، أقرت خطة لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بمتابعتها، إلا أن بيروت حملت إسرائيل مسؤولية عرقلة انتشار قواتها في الجنوب بسبب الغارات والانتهاكات المتكررة.