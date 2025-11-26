 الاحتلال يخلف دمارا واسعا ويحرم عائلات من رزقها في منطقة عناب الكبيرة جنوب الخليل - بوابة الشروق
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 4:29 م القاهرة
الاحتلال يخلف دمارا واسعا ويحرم عائلات من رزقها في منطقة عناب الكبيرة جنوب الخليل

وكالات
نشر في: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 4:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 4:09 م

خلفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قبل ظهر اليوم، دمارا واسعا في منطقة عناب الكبيرة الواقعة على الطريق الواصل بين بلدتي الرماضين والظاهرية جنوب الخليل، بعد هدم أكثر من 20 منشأة تجارية وصناعية.

وقد اظهرت الصور التي التقطها المصور مأمون وزوز حجم الدمار الذي لحق بهذه المنشآت، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وكما قال رئيس بلدية الرماضين أحمد الزغارنة: "هذه المنشآت تمثل مصدر الرزق الوحيد لعدد من العائلات، في وقت يواجه فيه المواطنون ظروفاً معيشية صعبة تتفاقم بفعل مخططات الاحتلال واعتداءاته المستمرة على الممتلكات الفلسطينية في مختلف المناطق".

