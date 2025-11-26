محمد علاء ومحمد فتحي ومحمود عبد السلام ومحمد الكميلي

- عبد المنعم إمام يحسم مقعده من الجولة الأولى وأحمد على يكتسح فى المرج.. و«حماة الوطن» يخسر مقعدين

- «الجبهة الوطنية» ينجح فى مدينة نصر ويواجه مرشح الغلابة فى إعادة المطرية.. ومرشح المحافظين يحسم مقعد دار السلام

أعلنت اللجان العامة فى دوائر محافظة القاهرة النتائج الأولية للحصر العددي في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي أجريت في 13 محافظة على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

ومع إعلان النتائج الأولية للحصر العددي في نحو 15 دائرة من أصل 19 دائرة، بدا واضحا تفوق حزب مستقبل وطن في حسم العدد الأكبر من المقاعد من الجولة الأولى بفوزه بـ11 مقعد في هذه الدوائر و4 مرشحين يخوضون جولة الإعادة.

فيما خسر مرشحان لحزب حماة الوطن، الأول في دائرة المرج أمام مرشحين مستقلين سيخوضان جولة الإعادة، والثاني كان ينافس مرشح مستقبل وطن في عين شمس، بعدما دفع الحزب بمرشحين اثنين على مقعدي الدائرة فاز أحدهما وخسر الآخر أمام مرشح مستقبل وطن.

وحسم مقعدي دائرة التجمع والشروق وبدر، من الجولة الأولى كلا من: محمد الحناوي، مرشح حزب مستقبل وطن، وعبد المنعم إمام، مرشح حزب العدل.

وفي الجمالية حسم مرشح حزب مستقبل وطن، شادي صلاح الكومي، مقعد الدائرة من الجولة الأولى.

كما حسم مرشح حزب مستقبل وطن، طاهر الأزهري، مقعد دائرة قصر النيل والوايلى والظاهر والأزبكية، فيما حسم مرشح حزب حماة الوطن محمد أحمد شيحة، مقعد دائرة السيدة زينب والدرب الأحمر وعابدين.

وفي دائرة الزاوية الحمراء والشرابية المخصص لها مقعدين، فاز بالمقعد الأول مرشح حزب مستقبل وطن أمين مسعود، ويخوض جولة الإعادة على مقعد الدائرة الآخر المرشح المستقل عمر وطني، والمرشح المستقل أيمن فتحي البرنس.

وفي دائرة شبرا وروض الفرج وبولاق أبو العلا، حسم مرشح حزب مستقبل وطن محمد راضي مقعد الدائرة، متفوقًا على أبرز منافسيه مرشحة حزب الإصلاح والنهضة مونيكا مجدي.

وفاز بمقعدي دائرة عين شمس مرشح حزب مستقبل وطن محمد الكومي، ومرشح حزب حماة الوطن أشرف مرزوق، فيما خرج من المنافسة مرشح حماة الوطن الثاني وليد عبد المنعم.

أما دائرة دار السلام والبساتين التي تتضمن 3 مقاعد، فقد حُسم مقعدين منهما من الجولة الأولى بعد فوز مرشح حزب المحافظين، إسلام قرطام، نجل رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، ومرشح حزب حماة الوطن علي عبد الونيس، بينما يخوض جولة الإعادة مرشح حزب مستقبل وطن محمود الشيخ، والمرشح المستقل حشمت أبو حجر.

وفي دائرة الساحل، فاز بمقعد الدائرة مرشح حزب مستقبل وطن أبانوب عزت، أما في المطرية يخوض جولة الإعادة على مقعدي الدائرة 4 مرشحين وهم: المرشح المستقل أحمد عبد الفتاح محمد، وشهرته دودو العمدة، ومرشح حزب الجبهة الوطنية علي الدمرداش، ومرشح حزب مستقبل وطن وائل الطحان، والمرشح المستقل محمد عبد الكريم زهران.

وفي دائرة المرج، حسم المرشح أحمد علي إبراهيم من حزب مستقبل وطن، أحد مقعدي الدائرة، فيما يخوض جولة الإعادة على المقعد الآخر كل من سيد درويش، مستقل، ورامي الدمرداش، مستقل، وخسر مرشح حزب حماة الوطن عبد الله خالد مصطفى.

وفي دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والمخصص لها ثلاثة مقاعد، حسم مرشح مستقبل وطن وعضو مجلس النواب الحالى أحمد إبراهيم البنا المقعد الأول، والمقعد الثاني لمرشح الجبهة الوطنية وعضو مجلس النواب الحالى أحمد فتحي، والمقعد الثالث لمرشح حماة الوطن يوسف رشدان.

وفي دائرة حلوان لم يحسم أي من المرشحين مقعده من الجولة الأولى، حيث ستجرى جولة الإعادة على ثلاثة مقاعد بين 6 مرشحين وهم: مرشح مستقبل وطن عيد حماد، والمرشح المستقل خالد رياض، ومرشح حماة الوطن مصطفى دقدق، والمرشحة المستقلة سلوى فؤاد حامد، والمرشح المستقل إبراهيم الدسوقي محجوب، والمرشح المستقل عاطف رمضان.

وفي دائرة حدائق القبة لم يحسم أي من المرشحين مقعد الدائرة الوحيد من الجولة الأولى، وستُجرى جولة الإعادة بين مرشح مستقبل وطن أحمد جعفر، ومرشح حزب المؤتمر سعيد رضا الوسيمي.

وفي دائرة مصر القديمة، فاز المرشح المستقل طاهر الخولي بمقعد الدائرة التي خلت تماما من مرشحي أحزاب القائمة الوطنية، واقتصرت على مرشح لحزب أبناء مصر، و 4 مرشحين مستقلين، وفي دائرة المعادي وطرة حسم مرشح حزب مستقبل وطن وائل سعدة المقعد، أما في دائرة الزيتون والأميرية، فاز مرشح مستقبل وطن عمرو رشدي.