 الرئيس اللبناني: نقدر مهام الأونروا رغم خفض موازنتها
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 4:28 م القاهرة
الرئيس اللبناني: نقدر مهام الأونروا رغم خفض موازنتها

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 4:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 4:03 م

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الأربعاء، ضرورة استمرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في عملها، مقدرا مهامها على رغم خفض موازنتها.

وأشار الرئيس عون، خلال استقباله اليوم المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني، "إلى التعاون القائم بين السلطة اللبنانية والسلطة الفلسطينية في مسألة تسليم سلاح المخيمات".

وعرض لازاريني، خلال اللقاء "لظروف عمل "الاونروا" في ظل الضغوط المالية التي تتعرض لها"، مشيرا إلى "أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان"، مؤكدا العمل على المحافظة على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين نظرا لمحورية دور الوكالة بالنسبة إلى هذه الخدمات.

