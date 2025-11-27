حكومة كوسوفو تخصص مكافآت خاصة للتأهل لكأس العالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت حكومة كوسوفو اليوم الخميس تخصيص مكافأة بقيمة 1.5 مليون يورو (1.74 مليون دولار) للمنتخب حال تأهله لكأس العالم لكرة القدم 2026.

واحتلت كوسوفو، التي تسعى للتأهل لكأس العالم لأول مرة، المركز الثاني في مجموعتها بالتصفيات برصيد 11 نقطة لتتقدم إلى الملحق الأوروبي المقرر في مارس المقبل.

وتلعب كوسوفو أمام منتخب سلوفاكيا على أن يواجه الفائز تركيا أو رومانيا في نهائي الملحق على مقعد في كأس العالم.

وقال رئيس الوزراء المؤقت ألبين كورتي إن حكومته ستقدم مكافأة قدرها 500 ألف يورو (579700 دولار) للفريق إذا فاز على سلوفاكيا.

وقال كورتي خلال اجتماع حكومي متلفز "ثانيا، في حال التأهل لكأس العالم، فإننا نلتزم بتقديم مكافأة إضافية قدرها مليون يورو.

"هيا يا منتخب كوسوفو، دائما معك".

وأصبحت كوسوفو عضوا في الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) والاتحاد الدولي (الفيفا) في 2016 بعد إعلان استقلالها عن صربيا في عام 2008.