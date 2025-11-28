البابا ليو الرابع عشر يزور دارا لرعاية المسنين في إسطنبول

زار رئيس دولة الفاتيكان، البابا ليو الرابع عشر، الجمعة، "دار الراهبات الصغيرات لرعاية المسنين" المعروفة باسم "دار الفقراء الفرنسية" بمدينة إسطنبول.

ويواصل البابا لقاءاته في إسطنبول ضمن زيارته الرسمية إلى تركيا.

وفي هذا الإطار زار دار المسنين التي تضم نحو 60 شخصا يحتاجون إلى العلاج والرعاية.

وفي كلمة ألقاها خلال زيارته الدار، أعرب البابا عن شكره على حفاوة الاستقبال والاهتمام الذي حظي به.

وأشار إلى أن كلمة "مسن" تواجه خطر فقدان معناها الحقيقي.

وأوضح أن هيمنة الإنتاجية والمادية في المجتمع أدت إلى تراجع مشاعر الاحترام تجاه كبار السن، على الرغم من كونهم كنزاً لأحفادهم وعائلاتهم وللمجتمع ككل، ومصدراً لحكمة الشعوب.

وتحدّث البابا ليو الرابع عشر لفترة مع الراهبات الست اللواتي يقدمن الرعاية للمقيمين في الدار، قبل أن يغادر المكان.

وذكر مراسل الأناضول، أن القوات الأمنية التركية، اتخذت تدابير أمنية واسعة في محيط المنطقة بالتزامن مع زيارة البابا.

والخميس، وصل رئيس الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر إلى تركيا، ليبدأ أول رحلة خارجية رسمية له منذ توليه البابوية في مايو الماضي.

وبدأ البابا زيارته بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة، ثم استقبله الرئيس رجب طيب أردوغان بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي.

وفي وقت لاحق من بعد ظهر الجمعة، يتوجّه البابا بمروحية إلى مدينة إزنيك في ولاية بورصا (شمال غرب)، حيث يشارك في قداس بمناسبة الذكرى 1700 لمجمع نيقية الأول.

والسبت، يزور البابا جامع السلطان أحمد في إسطنبول، ثم يتوجّه إلى كنيسة مار أفرام السريانية الأرثوذكسية القديمة، حيث يعقد اجتماعاً مع رجال الكنيسة المحليين وقادة المجتمعات المسيحية.

والأحد يواصل البابا زيارته، ليغادر بعد الظهر من مطار أتاتورك على متن طائرة خاصة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، المحطة الثانية في جولته.​​​​​​​