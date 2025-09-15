أعرب معتصم سالم، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بلقب بطولة الإنتركونتيننتال بعد الفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، مؤكداً أن الفريق بدأ يستعيد عافيته في الدوري منذ الانتصار على الأهلي قبل فترة التوقف الدولي.

وقال سالم في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: "أوكلاند سيتي كان خصماً مجهولاً بالنسبة لنا وهو ما يثير القلق، لكننا فخورون بتمثيل مصر في هذه البطولة، خاصة بعد أسبوع كامل من التحضيرات في أبو ظبي، دون أن نعرف الكثير عن قوام الفريق الذي اعتمد على عناصر شابة."

وأضاف: "المنافس لعب بتحفظ دفاعي، ورغم فوزنا بثلاثية كان بالإمكان تسجيل المزيد من الأهداف، لكنه لم يغيّر أسلوبه حتى بعد تأخره في النتيجة."

وتابع: "من الطبيعي أن تكون البداية تدريجية، فجميع الفرق الكبرى عانت في انطلاقتها هذا الموسم، لكن الأداء يتحسن مع مرور المباريات. عدم تعوّد الجمهور على اهتزاز مستوى الثلاثي الكبير (الأهلي، الزمالك، بيراميدز) هو ما أثار حالة من الدهشة."

وختم المدير الفني لبيراميدز: "الانتصار على الأهلي قبل فترة التوقف منحنا دفعة قوية، وأجرينا عمليات الاستشفاء بشكل جيد خلال الفترة الماضية، وسنبدأ الاستعداد لمباريات الدوري بدءاً من الغد."