الأمين العام لمجلس التعاون: 41% من مناصب السفراء في الخليج من نصيب النساء

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الأربعاء، أن المرأة الخليجية انتقلت من مرحلة التمكين إلى مرحلة التأثير الفعلي في صناعة السياسات واتخاذ القرار، وذلك في ضوء تبني دول مجلس التعاون لمنظومة متكاملة من المبادرات والإستراتيجيات الخليجية.

وجاء ذلك خلال كلمة الأمين العام في الفعالية التي أقيمت بعنوان "المرأة في قلب التنمية: من التمكين إلى التأثير"، على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثانية للتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، والخبراء والمتخصصين في هذا المجال، حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية (واس).

وأوضح أن الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، تعكس التطور النوعي في مشاركة المرأة الخليجية، مبينًا أن نسبة الموظفات في القطاع الحكومي تجاوزت 40%، وفي القطاع الخاص أكثر من 39%، فيما تشغل المرأة نحو 49% من الوظائف القيادية في القطاع الحكومي و31% في القطاع الخاص، إلى جانب تمثيل دبلوماسي بارز يصل في بعض دول المجلس إلى 41% من مناصب السفراء.

وأشار البديوي إلى أن هذه الأرقام تجسد نجاح المرأة الخليجية في مسيرة التنمية الشاملة وتأكيد حضورها المؤثر في مختلف القطاعات.