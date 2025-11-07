البحرين تشارك في اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية وسفراء لجنة السياسية للاتحاد الأوروبي

شاركت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة البحرين لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، في الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وتناول الاجتماع، الذي يأتي في إطار الحوار الاستراتيجي الدوري بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي الذي تم إطلاقه بموجب إعلان أثينا لعام 2014، عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بهدف تنسيق المواقف وتطوير سُبل الشراكة الفاعلة بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين واللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي إيمانهما الراسخ بالتعاون الفعال متعدد الأطراف، وكذلك التزامهما الثابت بالعمل وفقا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، بما في ذلك مبادئ التسوية السلمية للنزاعات.

كما رحب الجانبان بالاتفاق على المرحلة الأولى لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، داعيا جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل للاتفاق دون تأخير، بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتوزيعها بشكل مستدام على نطاق واسع إلى غزة وفي جميع أنحائها، مذكرين بالمؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

كما أعرب الجانبان عن دعمهما لإيجاد وضمان حلول سياسية مستدامة في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال واليمن.