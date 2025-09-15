سلط الإعلامي عمرو أديب، الضوء على مفارقة شكاوى البعض من عدم كفاية الرواتب المرتفعة، وواقع شريحة واسعة من العمال الذين يتقاضون أجورا أقل بكثير من الحد الأدنى المقرر قانونًا.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC مصر» :«في مصر هناك شكوى دائمة من الأزمة الاقتصادية، والناس يتحدثون كثيرًا عن الأجور التي أصبحت غير كافية، ولا تتواكب مع نسب التضخم».

واستشهد بتصريحاته السابقة قبل عام بأن راتبا 15 إلى 20 ألف جنيه لم يعد كافيًا، معلقا: «يوم أن قلت من يأخذ من 15 إلى 20 ألف جنيه مش عارف يعيش، الناس كلها صرخت لي! وقالوا لي: يا كافر! الآن الناس تتحدث عن أن هذا المبلغ غير كاف، مع مصاريف الأولاد والمدارس والأكل والشرب، هذه الأرقام أصبحت نكتة».

وأكد أن المشكلة الأصعب في مصر تكمن في شريحة من العمالة تعمل بأجور أقل بكثير من الحد الأدنى الذي أقرته الدولة، قائلا: «حتى الآن في مصر، هناك من يعمل بأجور أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور، بنتخانق على الذين يحصلون على أجر كامل وأجورهم لا تكفي، لكن ماذا عن الذين يعملون بأجور نكتة، الكثير من الناس تعمل بـ 3 آلاف جنيه! هذا الأمر أقرب إلى السخرة وظلم فادح».

واعتبر أن الحل يكمن في قانون العمل الجديد الذي يأمل الجميع في تطبيقه، قائلا: «عندنا في مصر كارثة حقيقة، لأنه حرام أن يعمل الإنسان بأقل من الحد الأدنى الأجور، رأيت ناس كاتبة تعليقات تعمل بملاليم، ولا أحد يُحاسب أحدا، على صاحب العمل ألا يكون ظالما ومؤذيا، وأعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه».

وأوضح أن أصحاب العمل يستغلون حاجة الناس للعمل، مشددا أن الحل يكمن في قانون العمل الجديد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لضمان التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور وساعات العمل القانونية، وحماية حقوق العمال.