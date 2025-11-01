أكد النائب علوي الباشا، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الانسان بالبرلمان العربي وعضو مجلس الشورى اليمني، أن القضية الفلسطينية والمستجدات في قطاع غزة تصدرت أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي التي عقدت لإقرار التوصيات والقرارات الصادرة عن لجانه الرئيسية.

وقال الباشا في تصريح لـ"الشروق" إن "القضية الفلسطينية كانت محورًا رئيسيًا في اجتماعات اللجان الرئيسية للبرلمان العربي، حيث أكد البرلمان دعمه الكامل لاتفاق شرم الشيخ"، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر وقطر وتركيا، كما أشاد بجهود السعودية في دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف الباشا: "نقدر عاليًا المواقف الدولية للدول التي أعلنت مؤخرًا اعترافها بدولة فلسطين، وهو تطور مهم في مسار دعم الحقوق الفلسطينية وثمرة لضغط عربي ودولي قادته السعودية وفرنسا".

وأوضح أن البرلمان العربي شدد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوسيع عمليات الإغاثة الإنسانية العاجلة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذه البنود تضمنتها القرارات والتوصيات الصادرة يوم الخميس الماضي عن الجلسة العامة للبرلمان العربي المنعقدة بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وفيما يخص الشأن اليمني، أوضح النائب علوي الباشا أن البرلمان العربي أكد دعمه الثابت للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس رشاد العليمي ومجلس القيادة الرئاسي، مشيدا بجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها مؤخرا.

وذكر أن البرلمان العربي ثمّن عاليًا الدعم السخي المقدم من السعودية المتمثل في 1.38 مليار ريال سعودي لدعم موازنة الحكومة اليمنية وتعزيز الاقتصاد الوطني والخدمات واستقرار العملة المحلية، وهو دعم يعكس الموقف العربي الأصيل تجاه الشعب اليمني.

كما أكد الباشا أن "البرلمان العربي أدان الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الحوثية، بما في ذلك الاعتقالات العشوائية التي تطال العاملين في منظمات المجتمع المدني وهيئات الإغاثة"، مطالبا بضرورة إطلاق سراحهم فورًا لعدم عرقلة جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن.

وأوضح أن الحل في اليمن يجب أن يقوم على المرجعيات المتوافق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار 2216، مع دعم جهود الحكومة في حماية أمن البحر الأحمر ورفض أية انتهاكات تهدد الملاحة الدولية.

كما أكد أن البرلمان العربي يدعم جهود السلام والتوافق الوطني في ليبيا، ويدين بشدة ممارسات الميليشيات المسلحة التي تعرقل مسار الحل السياسي لاستقرار السودان، مشيرا إلى مواصلة البرلمان دعم العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تمس الأمن والاستقرار في جميع دول المنطقة العربية ومصالح الإقليم والعالم.