‏أعلنت تنسيقية النازحين واللاجئين في دارفور، فرار أكثر من 36 ألف نازح من مدينة الفاشر بالسودان، مشيرة إلى أن أكثر النازحين تركزوا في منطقة طويلة.

وقالت التنسيقية في بيان، إنه من الضروري الضغط على طرفي الصراع لوقف النار، محذرة من أن نازحي الفاشر يعانون من سوء تغذية كبير.

وأضافت أن 750 طفلا فروا من الفاشر من دون أسرهم، مشيرة إلى أن نازحي الفاشر يحتاجون للغذاء بشكل عاجل.

وسبق أن أفادت السلطات في إقليم دارفور السوداني، بأن "أكثر من 2200 شخص قتلوا في الفاشر على أيدي قوات الرد السريع".

ويُقدر عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى مخيمات اللاجئين في كورما وطويلة ومدن أخرى، بعضها يبعد عشرات الكيلومترات عن الفاشر، بنحو 30 ألفًا.



