مشروع بيان قمة الدوحة يرفض أي خطوات إسرائيلية لتغيير الواقع بأرض فلسطين ويؤكد الوصاية الهاشمية على القدس

- إدانة عدوان إسرائيل على قطر.. تضامن عربي ودعوة لتحرك دولي لدعم فلسطين

أكد مشروع البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الدوحة رفض العدوان الإسرائيلي، مشددًا على أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن الإقليمي.

وتضمن البيان مواقف موحدة تدين الاعتداء، وتؤكد التضامن الكامل مع قطر، والدعوة لتحرك دولي عاجل لمحاسبة إسرائيل ودعم القضية الفلسطينية.

1. إدانة العدوان الإسرائيلي:

وصف مشروع البيان الهجوم الإسرائيلي على قطر بأنه «عدوان جبان وغير شرعي».

أكد أن الاعتداء استهدف حيًا سكنيًا في الدوحة، ومقار سكنية للوفود التفاوضية، ومدارس، وحضانات، وبعثات دبلوماسية، ما أسفر عن استشهاد مواطن قطري وسقوط ضحايا مدنيين.

اعتبر الهجوم انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر وتهديدًا للسلم والأمن الإقليميين.

وشدد على أن استهداف موقع يستخدم كوسيط دبلوماسي يعكس هجومًا على الجهود السلمية، محملًا إسرائيل كامل التبعات.

2. التضامن مع قطر والدعم الكامل:

أعلن البيان التضامن المطلق مع قطر، معتبرًا الاعتداء الإسرائيلي عدوانًا على الدول العربية والإسلامية جميعها.

وأكد الالتزام بالوقوف إلى جانب قطر في جميع الإجراءات التي تختارها للردّ على العدوان.

كما أشاد بالموقف القطري الحكيم في التعامل مع الاعتداء، والتزامه بالقانون الدولي.

3. القضية الفلسطينية وسلام المنطقة:

أشار البيان إلى أن الممارسات الإسرائيلية من هدم، تطهير عرقي، تهجير أو سياسات استيطانية تقوض السلام والتعايش في المنطقة.

وحذر من أي خطوات ضمّ أو تغيير الواقع على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرها تهديدًا للسلام العادل والشامل.

وأكد مكانة القدس الشريف والمسجد الأقصى، ودعم الوصاية الهاشمية عليه.

4. الدعوات للرد الدولي والإجراءات العملية:

دعا البيان المجتمع الدولي للتحرك العاجل ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة إسرائيل على خرق القانون الدولي.

ورحب بالقرارات الدولية أو الصادرة عن منظمات تدين الاعتداءات وتدعم حقوق قطر وحق الشعب الفلسطيني.

كما شدد على أهمية دعم جهود الوساطة القائمة، خاصة تلك التي تضطلع بها قطر مع شركاء دوليين.