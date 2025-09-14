تونس ضيفة شرف في مهرجان بغداد السينمائي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحل تونس ضيفة شرف على الدورة الثانية لمهرجان بغداد السينمائي الذي يفتتح يوم غد الاثنين 15 سبتمبر ويستمر حتى يوم 21 من نفس الشهر.

ويتضمن حفل افتتاح الدورة التي تقام تحت شعار "بغداد عاصمة السياحة العربية 2025"، عرضا لفيلم وثائقي تكريما للمنتج والناقد السينمائي التونسي الراحل نجيب عياد، بحسب ما أعلن المركز الوطني للسينما والصورة في تونس.

كما يتضمن الحفل عرضا لفيلم "صمت القصور"، للمخرجة الراحلة مفيدة التلاتلي الذي أنتج عام 1994.

وتشارك تونس في أغلب مسابقات هذه الدورة بما في ذلك مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، عبر فيلمي "برج الرومي" للمخرج المنصف ذويب و"عصفور جنة" لمراد بن الشيخ، بالإضافة إلى الفيلم التونسي المغربي المشترك "كواليس" للمخرجين عفاف بن محمود وخليل بن كيران.