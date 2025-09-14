قادة عرب يصلون إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة غدا

وصل إلى الدوحة اليوم عدد من القادة ورؤساء الدول للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة المقرر عقدها غدًا الإثنين، والتي تبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتداعيات التصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى جانب مناقشة سبل تنسيق المواقف العربية والإسلامية تجاه المستجدات الإقليمية والدولية.

فقد وصل الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى مطار حمد الدولي وكان في استقباله الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، إلى جانب السفير الفلسطيني في الدوحة فايز ماجد أبو الرب.

كما وصل الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القمر، حيث كان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع.

ووصل أيضًا الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وكان في استقباله الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، إلى جانب السفير الصومالي لدى قطر محمد أحمد شيخ علي.

واستقبلت الدوحة كذلك الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، حيث كان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، إلى جانب السفير الجيبوتي طيب دبد روبله.

كما وصل الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، إلى جانب السفير الليبي في قطر محمد مصطفى اللافي.

ويتوافد قادة الدول العربية والإسلامية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية الطارئة التى تنطلق غدا الاثنين فى الدوحة، بمشاركة قادة وزعماء العرب؛ لبحث العدوان الإسرائيلى على قطر.