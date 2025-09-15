ويتكوف يبيع حصة بقيمة 120 مليون دولار في شركته لتجنب تضارب المصالح

باع ستيف ويتكوف، المستثمر العقاري والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب لمهام السلام، حصة في شركته لإدارة العقارات التي تحمل اسمه مقابل 120 مليون دولار، لتجنب تضارب مصالح محتمل، وفقا لإقرار مالي صدر أمس السبت.

لا يظهر الإقرار ما إذا كان قد تمت الموافقة عليه من جانب المسئولين عن النزاهة الأخلاقية في البيت الأبيض، ويأتي إصداره بعد عدة أشهر من نشر تقارير الإقرارات المالية لأعضاء فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذين بدأوا مهامهم في 20 يناير، يوم تنصيب الرئيس، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفاد الإقرار المالي لويتكوف أن تاريخ بدء عمله الرسمي كان في 30 يونيو، رغم أنه بدأ العمل قبل عودة ترامب إلى السلطة، حيث ساعد في التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وقد قدم الإقرار المالي في أغسطس.

وأظهر الإقرار المالي أن شركة ويتكوف جروب إل إل سي، التي تشمل محفظتها عقارات فاخرة في لوس أنجلوس وميامي بيتش وويست بالم بيتش ومدينة نيويورك، كانت واحدة من ستة أصول قدر ويتكوف قيمتها بأكثر من 50 مليون دولار.

ويقدم المسئولون إقرارات عن قيمة ممتلكاتهم ضمن نطاقات تقديرية واسعة، مع اعتبار "أكثر من 50 مليون دولار" الحد الأقصى.

وفقا للإقرار المالي المكون من 33 صفحة، باع ويتكوف حصته "كجزء من خطة لتصفية استثمارات".