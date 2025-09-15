 إسبانيا: أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في احتجاج مؤيد للفلسطينيين أدى لإنهاء سباق فويلتا للدراجات - بوابة الشروق
الإثنين 15 سبتمبر 2025 12:14 ص القاهرة
إسبانيا: أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في احتجاج مؤيد للفلسطينيين أدى لإنهاء سباق فويلتا للدراجات

مدريد (أ ب)
نشر في: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 12:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 12:00 ص

ذكرت السلطات الإسبانية أن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في احتجاج مؤيد للفلسطينيين، أدى إلى إنهاء سباق فويلتا الإسباني للدراجات مبكرًا.


