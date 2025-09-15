إسبانيا: أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في احتجاج مؤيد للفلسطينيين أدى لإنهاء سباق فويلتا للدراجات

الأكثر قراءة
«لست جبانا».. مرتضى منصور يكشف سر حذف منشوره عن الخطيب
أحمد سعد يكشف رحلة تحوله مع الطب النفسي: حب الظهور أدخلني في أزمة
تعديلات قانون الإيجار القديم بين الالتزام ورفض التطبيق
أستاذ دراسات بيئية يوضح تداعيات وجود تمساح نيلي في بحر الإسكندرية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
عماد النحاس يستكمل الموسم
مدير فني محلي
مدير فني أجنبي
النتـائـج
تصويت
ذكرت السلطات الإسبانية أن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في احتجاج مؤيد للفلسطينيين، أدى إلى إنهاء سباق فويلتا الإسباني للدراجات مبكرًا.