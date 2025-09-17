نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول وقف مصر تصدير البطاطس إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وروسيا، لافتة إلى أن القرار يخص شركة لديها مخالفة وقد صدر قرار بوقفها لموسم ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، و ما تم هو النشر بالوقائع المصرية كإجراء تكميلي ، وتم ذكر اسم الشركة بالقرار.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الموسم التصديري قد انتهى بالفعل، بأرقام غير مسبوقة حققتها مصر بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية عامة، ومحصول البطاطس بشكل خاص، حيث تجاوزت صادراتنا إلى الدول المختلفة ومن بينها دول الاتحاد الاوروبي ١.٣ مليون طن.

كما أن ذلك القرار المعنى به فقط الشركة المذكورة للموسم المنتهى، وليس صادرات البطاطس المصرية.

ونوّهت بأن الشركة من حقها تصدير المحصول في الموسم الجديد، في حال التزامها بالاشتراطات؛ لذا قد وجب التنويه والتوضيح، لأن نشر أخبار بهذا الشكل، لعناوين تفتقد الدقة، قد يسبب بلبلة دون داعي، طالبت المواقع التي نشرت الخبر بهذا العنوان، بتعديله والإيضاح.