سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنهى زوج حياة زوجته بعدما اصطحبها إلى منطقة زراعية وذبحها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بورود بلاغ بذبح رجل زوجته على الطريق السياحي .

وكشفت تحريات المباحث، أن خلافات أسرية نشبت بين الزوج ويدعى "ع.م، من قرية العجميين، وزوجته المجني عليها تدعى ش.ب 30 سنة"، بسبب الاعتداء الدائم عليها بالضرب؛ ما دفعها إلى ترك منزل الزوجية والانتقال إلى منزل والدها .

وتبين من التحريات أن الزوج استدرج زوجته من منزل أهلها بحجة إنهاء الخلافات، ثم اصطحبها إلى الطريق السياحي بالعجميين، وذبحها باستخدام "سكين"، وسلم نفسه للأجهزة الأمنية .

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.