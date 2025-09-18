جيش الاحتلال: 100% من سكان غزة يعيشون اليوم في أقل 20% من مساحة القطاع

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي ديفرين، عن مقتل 4 جنود، وإصابة جندي بجروح صعبة، بالإضافة إلى جنديين آخرين وصف إصاباتهما بالمتوسطة، جراء انفجار عبوة ناسفة في رفح.

وأشار في كلمة متلفزة، مساء الخميس، إلى تعميق جيش الاحتلال عملياته القتالية في مدينة غزة ضمن إطار عملية «مركبات جدعون»، زاعما أن أهداف العملية تتمثل في «إعادة المخطوفين وتقويض حكم حماس».

وأضاف أن قوات القيادة الجنوبية تواصل تقدمها في المدينة، في حين يتحرك أحد الألوية باتجاه غرب المدينة، بينما تعمق الكتيبة 162 عملياتها.

ولفت إلى مهاجمة جيش الاحتلال هذا الأسبوع ميناء الحديدة في اليمن، الذي أعتبره بأنه «ذخر استراتيجي إيراني لتزويد الحوثيين بالسلاح»، بالإضافة إلى قصف سلاح الجو قبل فترة قصيرة أهدافا في جنوب لبنان.

ولفت إلى وجود «48 محتجزا إسرائيليا حيا وميتا» ما زالوا في أنفاق حماس، مؤكدا أن الجيش لن يدخر جهدا لإعادتهم إلى بيوتهم.

وادعى أن «تنظيم حماس حُسم عسكريا»، ذاكرا أن «100% من سكان غزة يعيشون اليوم في أقل 20% من مساحة القطاع، بعد احتلال رفح وخان يونس وبيت حانون ومناطق أخرى كثيرة».

وأوضح أن الكتيبة التي تعرضت للهجوم اليوم اشتبكت ثلاث مرات مع مقاتلين في نفس المنطقة، زاعما: «كتيبة رفح حُسمت، ولكن نحن نواجه تنظيما قاسيا، وهذه حرب عصابات وسنواصل ملاحقتهم».