وزير الخارجية التركي: الرئيس السيسي يعتبر الفقر العدو الأكبر لمصر ويبذل جهوده لمواجهته

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن إسرائيل ترى في «التوسيعية الإقليمية سياسية لها أبعد من مجرد فلسطين»، مشددا أن انتهاجها لهذه السياسة وتبنيها كاستراتيجية يمثل «خطرا على الجميع»، في الوقت الذي يمكن فيه لجميع أطراف المنطقة أن تعيش في أمن وسلام.

وتابع خلال مقابلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر «MBC مصر»: «عندما لا تستطيع إسرائيل خلق حالة من عدم الاستقرار بطرق غير مباشرة، فإنها تتدخل عسكريا، وهذا ما أوضحه احتلالها في لبنان وسوريا، وهجماتها على إيران، واستهدافها للمدنيين والبنية التحتية في اليمن، وأخيرًا الهجمة على قطر».

وأضاف أن الرئيس أردوغان يبذل جهودا كبيرة في الإطار الدولي ومع الرئيس الأمريكي لوقف الإبادة الجماعية في غزة، موضحا أن السياسة الداخلية الأمريكية تحكمها حقيقة راسخة على مدى عقود، وهي «من يدير من، ومن يتولى إدارة من»، مشددا أن «الولايات المتحدة ليس لها تأثير بالشكل الذي يُظن على إسرائيل» كما يتناول بالسنوات الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، أثنى على العلاقات «الجيدة للغاية» مع كل من مصر والمملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنها تجاوزت الإخوة إلى إطار أعمق يشمل التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وأشاد بالقيادات السياسية في البلدين، قائلا: «القيادات السياسية في مصر والسعودية تخصص مخصصات كبيرة للتنمية القومية، في مصر عندما التقيت الرئيس السيسي كان له مقولة مشهورة وهي: أكبر عدو لنا هو الفقر، وهو يحمل هذا الهم وأنا شاهدته ورأيته حقيقة يستنقذ بلاده من تأثير هذه الحالة ويبذل كل جهوده، وكذلك الأمير محمد بن سلمان، فكلما التقينا بهما نجدهما يتحدثان عن حمل البلاد إلى مرحلة أفضل وامتلاك أفضل ما في العالم كله».

وأكد أن قادة المنطقة يقومون بخطوات كبيرة لتنمية بلادهم، إذا لم تكن هناك أزمات سياسية وتدخلات خارجية في المنطقة، مشيرا إلى أن تركيا ترى ذلك.