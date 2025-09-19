محطات الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن ضد وقف حرب غزة

تستخدم الولايات المتحدة باستمرار حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لحماية إسرائيل من القرارات التي تنتقد سياساتها وجرائمها، خصوصا فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023، استخدمت واشنطن حق الفيتو 6 مرات، بواقع 4 مرات في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ومرتان في عهد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، وهو ما نستعرضه على النحو التالي:

18 أكتوبر 2023

فيتو أمريكي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن - قدمته البرازيل- يدعو خصوصا إلى "هدنة إنسانية" في غزة، بدعوى عدم ذكره "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".



8 ديسمبر 2023

لم يتمكن مجلس الأمن من اعتماد مشروع قرار مقدم من الإمارات بشأن التصعيد في غزة وفي إسرائيل بسبب استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضده فيما أيده 13 عضوا -من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر- وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

21 فبراير 2024

استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وحصل مشروع القرار على تأييد 13 عضوا -من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر- فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت.



20 نوفمبر 2024

استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار مقدم من أعضاء المجلس العشرة المنتخبين، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يحترمه جميع الأطراف، ويكرر تأكيد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين.

4 يونيو 2025

استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن لمنع صدور قرار يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بلا قيود إلى القطاع.

وجاء التصويت على المشروع بعد تقديمه من الدول غير دائمة العضوية في المجلس، حيث حصل على تأييد 14 دولة.



18 سبتمبر 2025

استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، فيما أيد المشروع 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر.