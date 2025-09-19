ملك إسبانيا منبهراً بـ«سحر حتشبسوت»: لم يره الفراعنة أنفسهم هكذا

قال مصدر بمنطقة أثار مصر العليا في الأقصر، إن ملك إسبانيا فيليبي السادس، عبر في مشهد يمزج بين بروتوكول الملكية ودهشة السائح الشغوف، عن انبهاره الشديد بجمال معبد حتشبسوت، وذلك خلال افتتاحه وقرينته الملكة ليتيزيا مشروع الإضاءة الجديد الذي أضفى على الصرح الفرعوني هالة من السحر والغموض تحت سماء الأقصر الصافية.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق" أن فليبي لم يخف إعجابه، حيث التقط هاتفه المحمول ليوثق بنفسه اللحظة التاريخية، في لقطات عفوية بعيدة عن الرسميات أبرزها صورة "سيلفي" جمعته بالملكة ليتيزيا وخلفهما المعبد المضاء.

وأشار إلى أن الملك الإسباني وصف المشهد البانورامي لمعبد حتشبسوت بعد تنفيذ مشروع الإضاءة المركبة بكلمات عكست عمق تأثره، قائلاً: "إنه لأمر مذهل، ومثير للإعجاب، ويحمل بصمة إسبانيا".

واستطرد، أن الملك لفت من خلال وصفه للمشهد البانورامي للمعبد ليلا إلى أنه حتى في العصور المصرية القديمة لم يكن بإمكان المصريين القدماء رؤية هذا المعبد بهذا الشكل"، في إشارة إلى أن التكنولوجيا الحديثة أتاحت رؤية المعبد بصورة لم تكن ممكنة حتى في زمن بنائه.

وأكد المصدر، أن هذه اللحظات العفوية للملك الإسباني وقرنيته بجانب التقاطهما لصور توثق زيارتهمت تمثل حملة ترويجية لا تقدر بثمن للسياحة المصرية، ورسالة ثقة عالمية في استقرار وجاذبية مصر كوجهة سياحية وثقافية فريدة.