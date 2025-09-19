أب يقتل أبناءه الثلاثة ويطعن زوجته 16 طعنة بالدقهلية

أصيبت ربة منزل تُدعى نجوى عبد العظيم مصطفى، 35 سنة، مقيمة بشارع البر الشرقي في نبروه، بـ 16 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسم، وذلك داخل محل أدوات منزلية بشارع المدارس خلف مدرسة الصنايع بنبروه، وتم نقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، حيث جرى إدخالها العناية المركزة وإجراء عدة جراحات، بعد إصابتها بثلاث طعنات في الصدر، والباقي موزعة بمختلف أنحاء الجسد.

وتبين أن الزوج، ويدعى عصام عبد الفتاح العزباوي، قام بطعنها وهي الزوجة الثانية، كما أقدم على قتل أولاده الثلاثة من زوجته السابقة المتوفاة، وهم: مريم (12 عامًا)، ومعاذ (7 أعوام)، ومحمد (4 أعوام).

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بوقوع حادث قتل في نبروه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.