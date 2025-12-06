جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ الأحد تمرينا عسكريا قرب الحدود مع لبنان

• على وقع تهديدات إسرائيلية تتحدث عن "تصعيد عسكري" محتمل في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنه سيجري تمرينا عسكريا واسعا صباح غد الأحد في منطقتي جبل دوف والحرمون (مزارع شبعا وجبل الشيخ) شمالي البلاد، قرب الحدود مع جنوب لبنان، مؤكدا أنه لا مخاوف من حدث أمني.

يأتي ذلك بعد أيام من حديث هيئة البث العبرية الرسمية، الأربعاء، أن إسرائيل "تستعد لتصعيد عسكري" لمواجهة احتمال تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان على خلفية ما وصفته بـ"تعاظم قدرات حزب الله"، وفق ادعائها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن التمرين سينطلق منذ ساعات الصباح، وستسجل خلاله حركة نشطة للقوات والآليات العسكرية في المنطقة، إلى جانب سماع دوي انفجارات ناتجة عن النشاط التدريبي.

وأضاف أنه "لا يوجد أي تخوف من وقوع حدث أمني"، وأن التمرين يأتي في إطار تدريبات مخططة مسبقا.

​​​​​​​يأتي ذلك مع تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان، في إطار خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024، والذي أنهى عدوانا بدأته إسرائيل في أكتوبر 2023 وتحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف مصاب.