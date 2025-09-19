إعادة فتح الطريق الدولي بمطروح بعد رفع آثار حادث انقلاب مقطورة

وجّه اللواء محمد صحصاح، رئيس مدينة مرسى مطروح، بسرعة التعامل مع حادث انقلاب مقطورة محمّلة بالدقيق نتيجة تصادم مع سيارة ربع نقل أمام قرية أبو مرقيق على الطريق الدولي، ما أسفر عن تعطل جزئي لحركة المرور في المنطقة لعدة ساعات، وسط جهود مكثفة من الأجهزة الأمنية والمرورية لإعادة الانسياب المروري.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان إعلامي، أنه تم التواصل مع قيادات الطريق بشأن الحادث، وتشكيل كردون أمني حول موقعه، وتوجه على الفور نائب رئيس المدينة لقطاع قرى الشرق، ورئيسا قريتي أبو مرقيق والجراولة، للتعامل مع الموقف وضمان عودة حركة السير على الطريق الدولي.

وكانت غرفة عمليات المرور قد تلقت بلاغًا بانقلاب مقطورة على جانب الطريق نتيجة تصادم مع سيارة ربع نقل. وانتقلت فورًا إلى موقع الحادث إدارة المرور، وسيارات الإسعاف، للعمل على رفع الحمولة التي تسببت في إغلاق أحد حارات الطريق.

وبحسب المعاينة الأولية، فإن سبب الحادث يعود إلى اصطدام سيارة ربع نقل بالمقطورة، ما أدى إلى فقدان السيطرة وانقلابها، فيما لم تُسجَّل أي وفيات.

وقامت مدينة مرسى مطروح برفع آثار الحادث وفتح الطريق بالكامل أمام الحركة المرورية، بينما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.