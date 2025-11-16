اتساع نطاق تحقيق تركي بعد وفاة أم ألمانية وطفليها

بعد عدة أيام على وفاة أم ألمانية وطفليها خلال عطلتهم في إسطنبول، والتي يُرجح أن سببها تسمم غذائي، لا تزال ملابسات الحادث غامضة، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها في عدة اتجاهات للوقوف على الأسباب.

ولم يظهر التشريح الأولي للأم وطفليها سوى القليل من المعلومات المفيدة، ولا تزال نتائج الفحوصات المخبرية قيد الانتظار، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وفي أحدث التطورات، خضع الفندق الذي كانوا يقيمون فيه للتدقيق بعد نقل سائحين اثنين آخرين إلى المستشفى عقب ظهور أعراض تسمم عليهما.

وأخلت السلطات الفندق في حي فاتح مساء أمس السبت، وأغلقت المبنى وتم نقل النزلاء إلى فنادق أخرى، إلا أن البيانات الرسمية تشير إلى عدم تسجيل أي زيادة غير معتادة في حالات التسمم الغذائي في إسطنبول.

ووفقا لتقارير إعلامية، تم توقيف 8 مشتبه بهم حتى الآن – جميعهم لديهم سوابق جنائية، إلا أنه لم يتضح طبيعة الجرائم التي ارتكبوها.

وأفادت وكالة الأناضول بالقبض على أربعة من باعة الأغذية في الشوارع، أمس الأول الجمعة، ووجهت إليهم تهم القتل غير المتعمد.

وذكرت صحيفة صباح التركية أن أفراد الأسرة شعروا بالأعياء بعد تناول بلح البحر المحشو من بائع في الشارع وشوربة وطبق مصنوع من أمعاء العجل من بائع آخر.



