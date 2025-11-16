مقتل أكثر من 100 شخص جراء انهيار أرضي في منجم ذهب بالكونغو الديمقراطية

أفادت الشرطة المحلية بالكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، بمقتل أكثر من 100 شخص جراء انهيار أرضي بمنجم ذهب غير رسمي في جنوبي الكونغو.

وقال مسئول في الشرطة إن الحادث وقع بعد ظهر أمس الأول الجمعة في منجم مولوندو لوالابا بالقرب من مدينة كولويزي في محافظة لوالابا.

وبينما ذكرت تقارير أولية أن ما يصل إلى 70 عاملا دفنوا في الانهيار الأرضي، ارتفع بالفعل عدد الجثث التي تم انتشالها إلى 101 بحلول صباح أمس السبت.

وما تزال جهود الإنقاذ متواصلة، ويُفترض أن هناك المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

وقال بيكوس كيليهوشي، رئيس منتدى قادة اللاجئين العالميين في كولويزي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن كثيرا من الذين دفنوا وتم انتشالهم هم من النازحين داخليا.

ونظرا لانعدام الأمن المستمر في أجزاء واسعة من الكونغو، تجذب المنطقة الجنوبية الغنية بالموارد العديد من البالغين والأطفال الباحثين عن عمل في المناجم غير الرسمية، حيث يعملون غالبا في ظروف خطرة ويتعرضون لعناصر سامة.