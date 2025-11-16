 فتح تحقيق جنائي بعد مقتل صياد على يد زميله في التشيك - بوابة الشروق
الأحد 16 نوفمبر 2025 7:50 م القاهرة
فتح تحقيق جنائي بعد مقتل صياد على يد زميله في التشيك

براغ (د ب أ)
نشر في: الأحد 16 نوفمبر 2025 - 7:24 م | آخر تحديث: الأحد 16 نوفمبر 2025 - 7:24 م

فتحت السلطات التشيكية تحقيقا جنائيا بعد أن أطلق صياد النار وقتل صيادا آخر في غرب التشيك يوم أمس السبت، حسبما أفادت صحيفة "برافو" اليوم الأحد.

وقال شهود عيان ورد ذكرهم في التقرير، إن الرصاصة أصابت الضحية (67 عامًا) مباشرة في الرأس.

ولم تتمكن خدمات الطوارئ سوى من تأكيد وفاته، وقد تم الأمر بإجراء تشريح للجثة من قبل طبيب شرعي.

وأجرت الشرطة اختبارات للكحول والمخدرات في الموقع، وجاءت النتائج سلبية.

ويوجد في التشيك ما يقرب من 90 ألف صياد.

ووقع الحادث المميت بعد ظهر أمس السبت أثناء عملية صيد بالقرب من بلدة كلادرُبي في منطقة تاشوف، شرق الحدود الألمانية مباشرة.

