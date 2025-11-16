رئيس أذربيجان: نقترب من استكمال الجزء الأذربيجاني من ممر زنجزور

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، الأحد، إنهم اقتربوا من إتمام بناء الجزء الخاص من ممر زنجزور في أراضيهم.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع التشاوري السابع لرؤساء دول آسيا الوسطى، المنعقد في عاصمة أوزبكستان طشقند.

وممر زنجزور يعبر أراضي ولاية زنغزور الأرمينية التي تفصل بين البر الرئيسي لأذربيجان وجمهورية نخجوان الأذربيجانية ذاتية الحكم المحاذية لتركيا، ويوفر رابطا جديدا بين تركيا وأذربيجان.

وأشار علييف، إلى أنهم يبذلون جهودا واسعة لإعادة الإعمار والإنعاش في المناطق المحررة من الاحتلال الأرمني، وأنهم يُقدّرون الدعم الأخوي الذي تقدمه دول آسيا الوسطى لأذربيجان في هذا الشأن.

وأكد أن أذربيجان وآسيا الوسطى تُشكلان جسرا ونقطة اتصال بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب.

وأضاف علييف: "تطوير الممر الأوسط ذو أهمية استراتيجية لبلداننا".

و"الممر الأوسط" هو البديل للممر الشمالي الرابط بين الصين وأوروبا، ويعبر من تركيا إلى منطقة القوقاز، ومنها يعبر بحر قزوين إلى تركمانستان وكازاخستان وصولا إلى الصين.

وذكَّر علييف، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، لتوفير اتصال بين البر الرئيسي لأذربيجان وجمهورية نخجوان الأذربيجانية ذاتية الحكم، خلال القمة الثلاثية التي عُقدت في البيت الأبيض في 8 أغسطس الماضي، بضيافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأردف: "اقتربنا من إتمام الجزء الخاص من ممر زنجزور في الأراضي الأذربيجانية".

ولفت علييف، إلى أن الممر "سيكون الشريان الرئيسي للممر الأوسط".

وفي 27 سبتمبر 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في "قره باغ"، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.