برلمان بنين يوافق على تمديد فترات الرئاسة وإنشاء مجلس شيوخ

وافق برلمان بنين على إصلاح دستوري لتمديد فترات الرئاسة وإنشاء هيئة تشريعية جديدة، حيث من المقرر أن تنتخب الدولة الواقعة في غرب أفريقيا رئيسا جديدا في أبريل المقبل.

ويمدد التعديل، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 90 صوتا مقابل 19 صوتا في الجمعية الوطنية يوم السبت، فترات الرئاسة وفترات ولاية النواب من خمس إلى سبع سنوات. ولم يتم تغيير الحد الأقصى لتولي المنصب ليظل فترتين رئاسيتين فقط.

كما ينص التعديل أيضا على إنشاء مجلس شيوخ من المتوقع أن يضم ما بين 25 و30 عضوا، بما في ذلك رؤساء الدولة السابقين وشخصيات أخرى يعينها الرئيس. وسيكون له سلطة طلب قراءة ثانية للقوانين التي أقرها مجلس النواب، مع بعض الاستثناءات مثل قوانين المالية.

ولا يزال يتعين على المحكمة الدستورية الموافقة على الإصلاحات، وستدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات الرئاسية في أبريل.

ومن المقرر أن يغادر رئيس بنين باتريس تالون منصبه بعد 10 سنوات في السلطة. وينظر إلى وزير المالية روموالد واداني، وهو حليف مقرب من تالون، على أنه المرشح الأوفر حظا ليحل محله، حيث تم منع مرشح المعارضة الرئيسي من الترشح لفشله في الحصول على التأييد المطلوب.

وزعم حزب "الديمقراطيون" وهو حزل المعارضة الرئيسي في بنين، حدوث مخالفات في التصويت الذي تم أمس السبت وندد بإنشاء مجلس الشيوخ.