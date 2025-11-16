الإكوادور تصوت على السماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية لمكافحة جرائم المخدرات

تجري الإكوادور اليوم الأحد استفتاءً حول ما إذا كانت ستسمح بوجود قواعد عسكرية أجنبية في البلاد كجزء من جهود الحكومة لمكافحة تصاعد الجريمة المرتبطة بالمخدرات.

واقترحت حكومة الرئيس دانيل نوبوا إنشاء قواعد عسكرية أجنبية في الإكوادور.

وأُجريت بالفعل محادثات مع الولايات المتحدة والبرازيل.

وتقوم عصابات المخدرات بتوسيع أنشطتها في البلاد، التي كانت تُعتبر آمنة نسبيا في السابق، حيث يتم الآن تهريب كميات كبيرة من الكوكايين عبر موانئ المحيط الهادئ.

ويقوم الجيش الأمريكي حاليا بحملة ضد الجرائم المرتبطة بالمخدرات في المنطقة، حيث قام خلال الأسابيع الأخيرة بإغراق حوالي 20 قاربا في الكاريبي والمحيط الهادئ كانت تتهم بتهريب المخدرات، مما أسفر عن مقتل حوالي 80 شخصا خلال العملية.

وسبق أن احتفظ الجيش الأمريكي بقاعدة في مانتا على ساحل الإكوادور المطل على المحيط الهادئ بين عامي 1999 و2009.