قائد الجيش الألماني: يوم الحداد الشعبي يذكرنا بضرورة منع الحرب بكل السبل

دعا المفتش العام (رئيس الأركان) للجيش الألماني، كارستن بروير، بمناسبة يوم الحداد الشعبي (يوم ذكرى شهداء الحروب)، إلى استخلاص الدروس الصحيحة من الحربين العالميتين.

وخلال وضع إكليل من الزهور عند النصب التذكاري للجيش الألماني في مبنى بندلربلوك في العاصمة الألمانية برلين، قال الضابط الأعلى رتبة في الجيش الألماني، اليوم الأحد إن "هذا اليوم يذكّرنا ويلزمنا أيضاً بضرورة منع الحرب والعنف بكل السبل".

ويقيم البرلمان الألماني، فعالية مركزية اليوم لإحياء ذكرى ملايين القتلى في الحربين العالميتين وضحايا النازية.

واستذكر المفتش العام بروير جنود الجيش الألماني الذين فقدوا حياتهم أثناء الخدمة.

وقال إن يوم إحياء ذكرى قتلى الحروب يُذَكِّر أيضا "بضرورة ألا ننسى أبدا أن هذه الخدمة من أجل وطننا قد تكلّفنا حياتنا".

وعادة ما تحل ذكرى يوم قتلى الحروب في منتصف نوفمبر من كل عام.