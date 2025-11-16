الرئيس الأوكراني يعلن اتفاق غاز مع اليونان بملياري يورو

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مستهل جولته الأوروبية اليوم الأحد، إنه سيوقع اتفاقا مع اليونان بشأن واردات الغاز، وإنه يتوقع عقد "صفقة تاريخية مع فرنسا".

ونشر زيلينسكي، عبر موقع "إكس"، منشورا مرفقا بمقطع فيديو يظهر فيه داخل قطار، قال فيه إن "دبلوماسية مثمرة في انتظارنا".

وقدر زيلينسكي، قيمة العقد مع اليونان بملياري يورو (2.3 مليار دولار).

وقال زيلينسكي، إن هذه الواردات ضرورية لتعويض النقص في الإنتاج الأوكراني نتيجة استمرار الهجمات الجوية الروسية المستمرة على البنية التحتية للطاقة في بلاده.

وأضاف زيلينسكي، أنه سيتم تمويل الإمدادات عبر المساعدات الأوروبية.

وقال زيلينسكي، إن "الصفقة التاريخية" مع فرنسا، والتي سيجري توقيعها خلال زيارته لباريس غدا الاثنين، تهدف إلى "تعزيز قدرات أوكرانيا في الطيران القتالي والدفاع الجوي".

ولم يكشف زيلينسكي عن تفاصيل إضافية، لكن باريس كانت قد زودت كييف بطائرات ميراج مقاتلة، من بين أنظمة أخرى.

وقال زيلينسكي، إنه سيزور إسبانيا أيضا لإجراء محادثات "حول تعزيز الدفاعات الجوية ومبادرات أخرى مع الشركاء"، دون تحديد طلبات محددة من مدريد، لكنه أكد أن أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ تأتي على رأس أولويات بلاده.