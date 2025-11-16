روسيا تعرض التوسط بين إسلام آباد وكابول وسط تصاعد التوترات

أعلنت روسيا، استعدادها للتوسط بين إسلام آباد وكابول، في الوقت الذي تهدد فيه التوترات الحدودية المتزايدة الاستقرار الإقليمي وتعقد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى نزع فتيل الصراع.

وأضافت روسيا، أنها مستعدة للتوسط بين باكستان وطالبان مع استمرار تفاقم التوترات الحدودية، محذرة من أن النزاع المستمر يخاطر بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع نطاقا، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، للصحفيين، إن تعزيز الاستقرار في جنوب ووسط آسيا مازال يمثل أولوية رئيسية بالنسبة لموسكو.

ووصفت زاخاروفا، إسلام آباد وسلطات طالبان بأنهما شريكان رئيسيان لروسيا وحذرت من أن أي تصعيد آخر يمكن أن يهدد بشكل خطير الأمن الإقليمي.

وحثت الجانبين على ممارسة ضبط النفس وتفادي الاستفزازات والالتزام بالقنوات الدبلوماسية.

وشددت موسكو، على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، مضيفة أن روسيا مستعدة لدعم أي جهود لتخفيف التوترات.

ويأتي الموقف الروسي بعد وقت قصير من عرض إيران التوسط أيضا.

وأبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصالين هاتفيين منفصلين، وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار ووزير خارجية طالبان أمير خان متقي أن طهران مستعدة للمساعدة في التوسط في المحادثات وخفض التوترات.