رئيس حزب اليسار الألماني يطالب برلين بـ إيقاف استيراد الغاز المسال الروسي فورا

طالب رئيس حزب اليسار الألماني، يان فان أكين، الحكومة الألمانية بـ إيقاف استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي فورًا.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قال فان أكين:" في العام الماضي وحده، اشترت شركة زيفه المملوكة للدولة أكثر من خمسة مليارات متر مكعب من الغاز المسال من روسيا، وضخت بذلك مئات الملايين من اليورو إلى خزينة الحرب لـ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. على الحكومة الألمانية أن تخرج الآن من عقود الإذعان مع روسيا، وعلى شركة زيفه أن توقف على الفور صفقاتها القذرة".

وكانت الشركة تُعرف سابقًا باسم "جازبروم جيرمانيا"، والتي كانت مملوكة لمجموعة جازبروم الروسية الحكومية، وذلك قبل أن تؤممها الحكومة الألمانية نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا وأزمة الطاقة في ألمانيا. ولا تزال زيفه تستورد الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي على أساس عقد قائم طويل الأمد.

وقال فان أكين:"طالما أن بوتين لم يوقف إرهابه عبر الطائرات المسيرة والقنابل على المدنيين، فلا يجوز أن يذهب أي سنت إلى روسيا".

وجاءت تصريحات فان أكين ردًا على رئيس حكومة ولاية سكسونيا، ميشائيل كريتشمر، الذي جدد مطالبته باستئناف استيراد الطاقة من روسيا بعد الانتهاء المحتمل للحرب في أوكرانيا.

وفي تصريحات لصحف نفس المجموعة، قال كريتشمر المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي:" يجب أن ينصب اهتمامنا على البدء مرة أخرى في الحصول على توريدات الطاقة من روسيا. يجب أن تعود روسيا شريكاً تجارياً على المدى البعيد — من دون أن نقع في تبعية جديدة لها"، لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية من شأنها أن تسهم أيضاً في تعزيز أمن ألمانيا.

وقوبل موقف كريتشمر في هذا الصدد بانتقادات متكررة حتى من داخل حزبه. ووصف فان أكين هذا النقاش بأنه "نقاش مخادع" في ظل شحنات التوريد الجارية.

وفي إطار حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو، قررت دول الاتحاد الأوروبي التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا اعتبارًا من 2027، أي قبل عام من الموعد المقرر أصلا. وتم تقليص واردات الطاقة من روسيا بشكل كبير بعد غزوها لأوكرانيا، لكن لم يتم إيقافها بالكامل، لأن التحول إلى موردين آخرين يحتاج إلى وقت، وذلك لتجنب تأثيرات كبيرة على أسعار المستهلكين.



