تحالف يضم إسبانيا وفرنسا يدفع لفرض ضرائب على الرحلات الجوية الفاخرة في مؤتمر كوب 30

يقوم تحالف يضم تسع دول، من بينها فرنسا وإسبانيا، بحملة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30) بالبرازيل لفرض ضريبة إضافية على تذاكر الطيران من درجة الأعمال (بيزنس كلاس) ورحلات الطائرات الخاصة.

وقالت السفيرة الإسبانية في البرازيل، ماريا ديل مار فرنانديزبالاسيوس، في بيان صدر أمس السبت من جانب التحالف المعروف باسم "تحالف تضامن ركاب الدرجة المتميزة": "من يلوث أكثر يجب أن يساهم أكثر".

وأضافت: "يمكن أن يدر فرض ضريبة على ركاب الدرجة المتميزة مليارات لصالح تعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ والتكيف معه والتنمية المستدامة."

وتابعت السفيرة الإسبانية قائلة إن الدول، في مواجهة أزمة المناخ، تحتاج إلى إيرادات متوقعة لا تضع عبئا مفرطا على المواطنين العاديين.

وقال المبعوث الفرنسي للمناخ، السفير بينوا فاراكو، إن الضرائب التضامنية مثل تلك المفروضة على الرحلات الفاخرة تتماشى مع روح اتفاقية باريس للمناخ للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

ويتم دعوة جميع الدول المشاركة في مؤتمر المناخ للانضمام إلى هذه المبادرة.