السوداني يؤكد دعم بلاده للشركات الأمريكية في تطوير قطاع الطاقة والنفط والغاز في العراق

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لعمل الشركات النفطية الكبرى ولا سيما الأمريكية في العراق، لتطوير قطاع الطاقة ورفع كفاءة عمليات الإنتاج وتحقيق التطلعات المنشودة.

وحثّ السوداني خلال اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون الأمريكية جيف ميلر والوفد المرافق له شركة هاليبرتون "على توسيع مراكز الخدمات في العراق لمختلف الاختصاصات الهندسية، وإنشاء مراكز بحث لدعم التطور التكنولوجي لعمليات الحفر والاستصلاح"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

كما حث الشركة على فتح مراكز تدريب لتطوير القدرات البشرية وتوطين بعض الصناعات، ومنها إنتاج المواد الكيمياوية للحفر والإنتاج وصناعة المعدات النفطية لأغراض الحفر والمضخات الغاطسة.

من جانبه عبر ميلر عن الشكر للحكومة العراقية على الدعم المستمر من أجل إنجاز العمل في العراق .

وأبدى إستعداد الشركة ورغبتها بالتوصل إلى زتفاق مع وزارة النفط لتوقيع عقد تطوير حقلي بن عمر والسندباد في محافظة البصرة، بهدف إنتاج الغاز وتوظيف الكوادر العراقية وتوطين الصناعة النفطية.