أقيم مساء أمس الخميس حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي على خشبة المسرح الكبير بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة وبإشراف وحضور اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وقدمت الحفل الإعلامية جاسمين طه زكي بينما أخرجه أحمد يسري وتولى مهندس الديكور إسلام جمال تصميم وتنفيذ ديكور الحفل.

حضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة في الوسط الفني والثقافي من بينهم رئيس المهرجان الناقد السينمائي أحمد عسر والرئيس الشرفي للمهرجان المنتج هشام سليمان والمخرج خالد جلال مستشار وزير الثقافة للإنتاج الثقافي والفنانة التونسية درة وعبد السلام الألفي رئيس جمعية بورسعيد للفنون المسرحية والثقافية والممثل الإقليمي للمهرجان والسفير محمد بن يوسف سفير دولة تونس بالقاهرة، إلى جانب الفنانين محمد لطفي وعمرو عبد الجليل وأيمن الشيوي والمخرج هاني لاشين والمنتج شريف مندور والفنان عبد الرحيم حسن والناقد الفني الدكتور وليد سيف والكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين والفنان محمد علي رزق والمطرب أمير صلاح الدين والفنان أحمد الرافعي والفنانة منى هلا.

وفي مستهل الحفل عبّر الفنان عبد الرحيم حسن عن سعادته بإقامة مهرجان سينمائي في بورسعيد مؤكدًا أن أبناء المدينة يدركون أهمية السينما ويحتفظون بتاريخ طويل من الشغف والارتباط بالفن وأن إقامة مهرجان خاص بالمدينة كان حلما ظل يسعى لتحقيقه، ثم ألقى اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد كلمة أوضح فيها أن انطلاق المهرجان يعكس إيمان المحافظة بأن الثقافة والفن هما جناحا التنمية إلى جانب الصناعة والتجارة والسياحة، مشيرًا إلى أن المهرجان يمثل خطوة مهمة لتنشيط الحركة الثقافية والفنية في بورسعيد ورعاية الإبداع وتشجيع صناعة السينما.

ومن جانبه توجه الناقد السينمائي أحمد عسر رئيس المهرجان بالشكر إلى كل من ساهم في إخراج الدورة الأولى إلى النور مشيدًا بدور وزارة الثقافة ومحافظة بورسعيد ومؤكدًا أن دعم المحافظ كان عاملًا أساسيًا في تجاوز العقبات وتحقيق الانطلاقة، كما استعاد المنتج هشام سليمان الرئيس الشرفي للمهرجان ذكريات شخصية ارتبطت بمدينة بورسعيد وأشار إلى مكانتها الخاصة في ذاكرته العائلية معبّرًا عن سعادته وفخره بتوليه الرئاسة الشرفية للمهرجان.

وتضمن الحفل عددًا من التكريمات كان أبرزها تكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين ابن مدينة بورسعيد حيث تسلم درع التكريم نجله السيناريست عمرو محمود ياسين، كما تم تكريم الفنانة التونسية درة التي أهدت تكريمها إلى الشعب الفلسطيني بحضور السفير محمد بن يوسف الذي أكد أن اختيار تونس كضيف شرف يعكس عمق الروابط الثقافية المتبادلة بين البلدين، كما حصل خبير المكياج السينمائي المصري العالمي الدكتور محمد عشوب على درع تكريم تقديرًا لإسهاماته التي امتدت لأكثر من 250 عملًا سينمائيًا وتلفزيونيًا، وكرم المهرجان أيضًا مهندس الديكور ومصمم الملابس عباس صابر تقديرًا لمسيرته الفنية التي ارتبطت ببداياته مع المخرج يوسف شاهين وعدد من أبرز أعمال السينما المصرية، إضافة إلى تكريم المخرج التونسي مختار العجيمي ومدير التصوير أحمد المرسي.

أما برنامج المهرجان فيتضمن ثلاث مسابقات رئيسية هي مسابقة الأفلام الطويلة بمشاركة 9 أفلام ومسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية بمشاركة 44 فيلمًا ومسابقة أفلام الطلبة بمشاركة 23 فيلمًا، كما يشهد عرض فيلمين ضمن قسم البانوراما التونسية إلى جانب ندوات فكرية وثلاث ورش تفاعلية تُعقد على هامش الفعاليات لتوفير منابر للحوار وتبادل الخبرات بين الجمهور وصناع السينما.