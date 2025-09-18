رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 7 ملايين طن بزيادة 11%

الدمرداش: قيمة صادرات الحاصلات الزراعية بلغت نحو 4.8 مليار دولار بزيادة 13% عن العام الماضي



كشف عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن ارتفاع حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية فقط خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى نهاية أغسطس الماضي؛ بنسبة 11% عن العام الماضي لتصل إلى 7 ملايين طن.

وأوضح الدمرداش، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه متوقع وصول قيمة تلك الصادرات لـ 4.8 مليار دولار، وذلك بزيادة بنسبة 13% عن مثيلتها في العام التصديري الماضي، لافتا إلى أنه مستهدف زيادة في حجم وقيمة الصادرات بشكل سنوي بنسبة 10%.

وذكر رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن المجلس وقع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة، ممثلة في المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية، للتوسع في استخدام المبيدات والأسمدة العضوية بدلا من الكيماوية.

وقال الدمرداش، إنه مستهدف تخفيض استخدامنا للمبيدات الكيماوية بنسبة 50%، وكذلك الأسمدة الكيماوية بنسبة 30% في الزراعة المخصصة للتصدير، وهذا حتى 2030، موضحا أن هذا تماشيا مع تعليمات الاتحاد الأوروبي في طلب المنتجات الزراعية، المعروف بـ"الصفقة الأوروبية الخضراء".

ونوّه بأن وزيري الزراعة، علاء فاروق، والاستثمار، حسن الخطيب، يولون هذا الأمر اهتماما بالغا، ويوفرون كل أشكال التعاون لنجاح تلك التجربة، والإيفاء بمتطلبات الاتحاد الأوروبي الذي يستحوذ على 25% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية.

كما أشار إلى تأثير خط الرورو الذي يربط بين ميناء دمياط في مصر وتريستا في إيطاليا، والذي افتتحه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كامل الوزير، على سهولة وسرعة وصول المنتجات الزراعية سريعة التلف، بجانب تخفيض رسوم الشحن بنسبة كبيرة، آملاً في إضافة خط ثاني خلال الفترة المقبلة.

وتخطط الحكومة لزيادة صادرات مصر الزراعية والغذائية إلى نحو 19 مليار دولار بحلول 2030.