درة وعمرو عبد الجليل ومحمد لطفي أبرز الحاضرين في افتتاح مهرجان بورسعيد

أقيم مساء أمس الخميس حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان بورسعيد السينمائي وسط أجواء احتفالية مبهرة، قدمت الحفل الإعلامية جاسمين طه زكي، فيما تولى إخراجه أحمد يسري، وصمم ديكوره مهندس الديكور إسلام جمال.

وشهد الحفل حضور عدد من الفنانين وصناع السينما، من بينهم: الفنانة التونسية درة، الفنان محمد لطفي، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان أيمن الشيوي، المخرج هاني لاشين، المنتج شريف مندور، والفنان عبد الرحيم حسن، كما حضر أيضًا المخرج خالد جلال، مستشار وزير الثقافة للإنتاج الثقافي، والناقد الفني الدكتور وليد سيف، والكاتب عمرو محمود ياسين، والفنان محمد علي رزق، والمطرب أمير صلاح الدين، والفنانة منى هلا.

وحظي الحفل بتفاعل كبير من الحضور، خاصة مع فقرة الموسيقى والغناء التي قدمتها فرقة "الأنامل الذهبية"، والتي تضم عددًا من أطفال بورسعيد الموهوبين في الغناء والعزف.