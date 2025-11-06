نصائح للتعامل في حالة وجود برق ورعد خلال الأجواء العاصفة

انتشرت خلال الساعات الماضية تحذيرات من احتمالية تعرض بعض المناطق لعواصف وأمطار مصحوبة برعد وبرق، فيما تبرز في ظل هذه الأجواء غير المستقرة، أهمية معرفة إجراءات السلامة واتباع النصائح الوقائية لحماية الأرواح والممتلكات، استنادًا إلى توصيات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

* توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الساعات المقبلة من المتوقع أن تشهد تساقط أمطار رعدية مصحوبة بومضات البرق ودوي الرعد، والاحتمال الأكبر أنها لن تصل إلى شدة العواصف الرعدية، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضافت "غانم"، في تصريحات لـ"الشروق"، أن محافظات السواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى عدد من مناطق شمال الوجه البحري، ربما تشهد أمطارًا تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، مع احتمالية حدوث أمطار رعدية، وتشمل تلك المناطق: مرسى مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، شمال الدقهلية ودمياط.

وأكدت أن نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح قد يُسجل خلال اليوم وغدًا، نتيجة تكوّن السحب الرعدية، كما بيّنت أن فرص تساقط الأمطار الرعدية في المحافظات الداخلية ضعيفة، لكنها تظل قائمة.

* خطورة البرق والإجراءات الوقائية

وفيما يتعلق بخطورة البرق، أوضحت "منار" أن ضربات البرق هي شحنات كهربائية قوية قد تُعرّض حياة الإنسان للخطر في حال التعرض لها مباشرة، مشددة على ضرورة تجنب الاقتراب من الأجسام المعدنية، والمباني المرتفعة، وأعمدة الإنارة، واللوحات الإعلانية، وأكشاك الكهرباء أثناء هطول الأمطار الرعدية.

وأضافت أنه يجب الابتعاد عن مصادر المياه وعدم الوقوف في الشرفات لتصوير البرق، محذّرة من استخدام الهواتف المحمولة في الهواء الطلق أثناء حدوثه.

واختتمت بالتأكيد على أهمية متابعة التحديثات والنشرات الجوية أولًا بأول لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

* لماذا يجب إطفاء الأجهزة الكهربائية في المنزل أثناء البرق والرعد؟

ووفقًا للصليب الأحمر، ففي حال حدوث تطورات تفيد بوجود عواصف مصحوبة بالبرق والرعد، يُنصح بإطفاء جميع الأجهزة الكهربائية غير الضرورية وفصلها عن مصدر الكهرباء أثناء العاصفة، لتجنب تعرضها للتلف نتيجة ارتفاع مفاجئ في التيار الكهربائي.

فيما يشمل ذلك أجهزة الإنترنت وغيرها من الأجهزة المتصلة بالكهرباء، ويفضل عدم تشغيل التليفزيون خلال العاصفة، والانتظار حتى زوالها لضمان السلامة.

ويمكن مع ذلك، استخدام الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة، بشرط أن تكون غير موصولة بمصدر الطاقة.

كما يُنصح بعدم استخدام الهواتف الأرضية المتصلة بخط الهاتف الكهربائي، في حين يُعد استخدام الهواتف المحمولة آمنًا في مثل هذه الظروف.

* أين يُنصح بأن نتواجد أثناء تلك الأجواء؟

يُنصح في تلك الأثناء بالتواجد داخل مبنى مغلق أو داخل سيارة ذات سقف معدني ونوافذ مغلقة، وتجنب الأنشطة الخارجية قدر الإمكان، فبمجرد سماع صوت الرعد، فهذا يعني أنك قريب من العاصفة، وعليك البحث عن مأوى فورًا أو الجلوس في مكانك بوضعية القرفصاء مع محاولة تقليل التلامس مع الأرض قدر الإمكان، وتجنب الاستلقاء تمامًا لأنه يزيد من مخاطر الإصابة بصاعقة البرق.