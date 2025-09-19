قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن علاقة بلاده مع سوريا «مهمة ومتواصلة» نظرًا للحدود الطويلة التي تبلغ 911 كيلومترا، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى حل يضمن وحدة الأراضي السورية.

وأشار خلال مقابلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر «MBC مصر» إلى مبادرة أنقرة بالتواصل مع القوى الإقليمية الفاعلة، وعلى رأسها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والأردن، لبلورة رؤية موحدة لما هو مطلوب من الإدارة السورية الجديدة، ترتكز على ضمان عدم تحول سوريا إلى مصدر تهديد لدول الجوار، ومكافحة الإرهاب، واحترام حقوق الأقليات والطوائف، مؤكدا أن الإدارة السورية الجديدة أطلقت رسائل إيجابية للغاية بشأنها.

وأشار إلى التحديات الداخلية التي تواجهها سوريا، وعلى رأسها سيطرة تنظيم الفصائل الكردية التي تسيطر على ثلث مساحة البلاد بقوة السلاح، فضلا عن المشكلات المتجذرة في البنية التحتية والنظام المالي التي أنهكتها سنوات الحرب.

وأكد أن الخطر الأكبر الذي يواجه الأراضي السورية حاليا يتمثل في «السياسات التوسعية الإسرائيلية»، قائلا: «التهديد الأكبر الآن على استقرار سوريا هو عملية إسرائيلية محتملة، فإسرائيل تكشف عن نياتها مسبقا، سياسات إسرائيل التوسعية يمكن أن تفتح عدم الاستقرار في سوريا».

وأضاف أن الموقف الدولي المشترك يقضي بإعطاء فرصة للإدارة الجديدة السورية وفتح بابا إلى الاستقرار؛ لكن إسرائيل وإدارة نتنياهو تعتبره تهديدا لها، متابعا: «آمل ألا يحدث تطور سلبي لأن نتائجه الإقليمية ستكون كبيرة جدًا».